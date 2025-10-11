Problem-Flüchtlingsunterkunft in Neugablonz: Wurden einige Bewohner verlegt?

Beobachter, die mit der Flüchtlingsunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße vertraut sind, berichten, dass es Anfang dieser Woche dort einen Polizeieinsatz gegeben habe, bei dem wohl einige Bewohner des Anwesens unter Zwang an einen anderen Ort gebracht wurden. Eine Bestätigung dieser Aktion von offizieller Seite gab es aber auf Anfrage unserer Redaktion bis Freitagabend noch nicht.
Nach Straftaten und Beschwerden
