Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Problem-Flüchtlingsunterkunft in Neugablonz: Einige Bewohner wurden offenbar verlegt

Nach Straftaten und Beschwerden

Problem-Flüchtlingsunterkunft in Neugablonz: Wurden einige Bewohner verlegt?

Die Unterkunft in Neugablonz beschäftigt Behörden, Nachbarn und Helfer seit Jahren. Zuletzt war ein Wachdienst rund um die Uhr auf dem Anwesen im Einsatz.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Offenbar mussten einige Bewohner die Flüchtlingsunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße verlassen, die seit Jahren Behörden, Nachbarn und Helfer beschäftigt. 
    Offenbar mussten einige Bewohner die Flüchtlingsunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße verlassen, die seit Jahren Behörden, Nachbarn und Helfer beschäftigt.  Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)

    Beobachter, die mit der Flüchtlingsunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße vertraut sind, berichten, dass es Anfang dieser Woche dort einen Polizeieinsatz gegeben habe, bei dem wohl einige Bewohner des Anwesens unter Zwang an einen anderen Ort gebracht wurden. Eine Bestätigung dieser Aktion von offizieller Seite gab es aber auf Anfrage unserer Redaktion bis Freitagabend noch nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden