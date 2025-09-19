Tätlichkeit oder „Ammenmärchen“? Familienzwist landet vor Gericht

Der Streit zwischen zwei Schwestern und ihren Familien schwelte wohl schon seit Jahren. Im Oktober 2023 eskalierte die Situation offenbar. Eine der Frauen soll von ihrer Schwester, deren Tochter und dem Ehemann der Tochter beleidigt und tätlich angegriffen worden sein. Nun müssen sich die drei Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten.

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis