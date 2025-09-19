Icon Menü
Prozess in Kaufbeuren: Drei Angeklagte stehen nach Familienstreitigkeiten vor Gericht

Prozess am Amtsgericht Kaufbeuren

Tätlichkeit oder „Ammenmärchen“? Familienzwist landet vor Gericht

Von Birte Mayer
    Nach Familienstreitigkeiten stehen drei Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung in Kaufbeuren vor Gericht.
    Nach Familienstreitigkeiten stehen drei Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung in Kaufbeuren vor Gericht. Foto: Mathias Wild

    Der Streit zwischen zwei Schwestern und ihren Familien schwelte wohl schon seit Jahren. Im Oktober 2023 eskalierte die Situation offenbar. Eine der Frauen soll von ihrer Schwester, deren Tochter und dem Ehemann der Tochter beleidigt und tätlich angegriffen worden sein. Nun müssen sich die drei Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten.

