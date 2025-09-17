Icon Menü
Rekordbau in Kaufbeuren: 60 neue Wohnungen in nur 6 Monaten dank Modulbau.

Pilotprojekt in Kaufbeuren

So sollen in Rekordzeit 60 neue Mietwohnungen in Kaufbeuren entstehen

60 neue Wohnungen baut die Immobiliengesellschaft Vonovia in Kaufbeuren. Dafür gibt sie sich nur ein halbes Jahr Zeit. Wie ist das möglich?
Von Alexander Vucko
    Modul für Modul sollen die geplanten Mehrfamilienhäuser in der Kaufbeurer Fliegerhorstsiedlung aufgebaut werden.
    Modul für Modul sollen die geplanten Mehrfamilienhäuser in der Kaufbeurer Fliegerhorstsiedlung aufgebaut werden. Foto: Vonovia

    Der Bedarf an Wohnraum ist immens. Kaufbeuren gilt als eine der wachstumsstärksten Städte in Bayern. Jedes Jahr geht es im Durchschnitt ein Prozent nach oben, erklärt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Das heißt: Mehr als 400 neue Bewohner kommen hinzu. „Die Stadt steuert stramm auf die 50.000 zu“, sagt Bosse. Mit einer recht neuen Bauweise schafft die Immobiliengesellschaft Vonovia nun 60 neue Mietwohnungen in der Fliegerhorst-Siedlung an der Marktoberdorfer Straße – voraussichtlich in Rekordzeit. Was steckt dahinter?

