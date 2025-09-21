Die Sparkassen-Filiale in Oberbeuren bleibt einen Monat lang geschlossen

Die Filiale der Sparkasse Allgäu in Oberbeuren wird von Montag, 29. September, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober, geschlossen, um sie umfassend zu modernisieren, heißt es in einer Mitteilung des Geldhauses. Die Neueröffnung ist für Montag, 27. Oktober, geplant.

Das Bankgebäude soll auch eine Photovoltaikanlage erhalten

„Mit dieser Modernisierung setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Kundschaft und die Bevölkerung im Ortsteil Oberbeuren. Wir schaffen eine energieeffiziente, zukunftsfähige Filiale, die unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Mitarbeitenden langfristig zugutekommt“, erklärt Angelo Picierro, Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu. Während der Umbauzeit würden unter anderem die Heizungsanlage, das Dach und die Fassade energetisch erneuert, eine Photovoltaikanlage installiert und die Innenräume komplett modernisiert.

Das Oberbeurer Team wechselt in die Kaufbeurer Ludwigstraße

Für die Dauer der Schließung könnten Kunden weiterhin Beratungstermine telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Das Oberbeurer Team stehe in der Filiale in Kaufbeuren (Ludwigsstraße 26) zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Sparkasse Allgäu.