Kleiner Bach, große Gefahr: Überflutung in Wohngebiet droht

Die Stadt Kaufbeuren will den Gutwillenbach in seinen früheren Zustand zurückversetzen, um das Hochwasserrisiko für Wohngebiete zu mindern. Die Bauarbeiten in Gutwillen im Westen der Stadt beginnen an diesem Montag. Die Arbeiten mit schwerem, in derem Zentrum die Fischweiher stehen, dauern voraussichtlich gut einen Monat, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

