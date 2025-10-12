Icon Menü
Stadt Kaufbeuren saniert Bach und Fischerweiher bei Gutwillen

Hochwasserschutz in Kaufbeuren

Kleiner Bach, große Gefahr: Überflutung in Wohngebiet droht

Die Stadt saniert den Bach und die Fischweiher bei Gutwillen im Kaufbeurer Westen, weil sie eine Gefahr bergen. Was geplant ist und warum.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Fischweiher bei Gutwillen verschwinden zum Teil. Der Bach dort soll wieder wie ursprünglich fließen.
    Die Fischweiher bei Gutwillen verschwinden zum Teil. Der Bach dort soll wieder wie ursprünglich fließen. Foto: Alexander Vucko

    Die Stadt Kaufbeuren will den Gutwillenbach in seinen früheren Zustand zurückversetzen, um das Hochwasserrisiko für Wohngebiete zu mindern. Die Bauarbeiten in Gutwillen im Westen der Stadt beginnen an diesem Montag. Die Arbeiten mit schwerem, in derem Zentrum die Fischweiher stehen, dauern voraussichtlich gut einen Monat, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

