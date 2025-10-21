Stadt Kaufbeuren kann sich über weitere Finanzspritze des Freistaats freuen

Auch in diesem Jahr gewährt der Freistaat notleidenden Kommunen zusätzliche Zuschüsse: Für die sogenannten Stabilisierungshilfen stehen bayernweit insgesamt 92 Millionen Euro, für Bedarfszuweisungen 46 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Finanzministerium in einer Mitteilung berichtet. Von den Stabilisierungshilfen profitiert auch wieder die Stadt Kaufbeuren – zum zweiten Mal in Folge. Belief sich die Zuweisung im vergangenen Jahr, wie berichtet, noch auf 3,5 Millionen Euro, hat der Verteilerausschuss am Montag entschieden, der Wertachstadt 3,7 Millionen Euro für 2025 in Aussicht zu stellen. Bedingung für die Auszahlung der Sonderzuschüsse ist aber nach wie vor, dass die Stadt bei ihrem Haushalt einen strikten Sparkurs fährt.
Geld für notleidende Kommunen
