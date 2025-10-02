Icon Menü
Stefan Bosse: CSU nominiert Amtsinhaber zum OB-Kandidaten für 2026

Kommunalwahl 2026

Kaufbeurer CSU schickt Amtsinhaber in den OB-Wahlkampf - so reagiert Stefan Bosse

Nach seiner Ankündigung, mit Rückhalt der CSU für eine weitere Amtszeit als OB Kaufbeuren anzutreten, ist Stefan Bosse am Mittwochabend nominiert worden.
Von Alexander Vucko
    Amtsinhaber Stefan Bosse geht in seinen fünften Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten in Kaufbeuren.
    Amtsinhaber Stefan Bosse geht in seinen fünften Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten in Kaufbeuren. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Er wusste den Rückhalt der Partei hinter sich, er war der einzige Kandidat: Dennoch sieht Stefan Bosse seine Nominierung als Oberbürgermeisterkandidat in dieser Deutlichkeit nicht als Selbstverständlichkeit an. Am Mittwochabend wurde der Amtsinhaber von seiner Partei für die Kommunalwahlen im März 2026 bestimmt. Der 60-Jährige erhielt 100 Prozent der Stimmen. „Ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet habe“, so Bosse.

