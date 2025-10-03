Icon Menü
Stefan Bosse will als OB Kaufbeuren durch Krisen führen – Nominierung mit 100 Prozent

Kommunalwahlen 2026

„Einfach kann jeder“ – darum will es der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse nochmal wissen

Die Kaufbeurer CSU schickt Amtsinhaber Stefan Bosse für die OB-Wahl ins Rennen. Bei seiner Nominierung präsentiert sich der 60-Jährige als Politikerklärer.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Die Kaufbeurer CSU schickt Stefan Bosse – hier mit seiner Lebensgefährtin Katja Brauner – erneut ins Rennen um den OB-Posten.
    Die Kaufbeurer CSU schickt Stefan Bosse – hier mit seiner Lebensgefährtin Katja Brauner – erneut ins Rennen um den OB-Posten. Foto: Harald Langer

    Kleine und große Krisen gehören zum Alltag eines Oberbürgermeisters. Da sein Computer tagsüber in die Knie gegangen war, musste Stefan Bosse bei der Rede zu seiner Nominierung als OB-Kandidat trotz eines 15-seitigen Manuskriptes improvisieren. „Gott sei Dank war das kein Hackerangriff“, sagte er und zeigte sich auch damit mehr als Politikerklärer, der seine bisherigen 20 Dienstjahre in das Zeitgeschehen einordnete, denn als Wahlkämpfer mit simplen Botschaften.

