„Einfach kann jeder“ – darum will es der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse nochmal wissen

Kleine und große Krisen gehören zum Alltag eines Oberbürgermeisters. Da sein Computer tagsüber in die Knie gegangen war, musste Stefan Bosse bei der Rede zu seiner Nominierung als OB-Kandidat trotz eines 15-seitigen Manuskriptes improvisieren. „Gott sei Dank war das kein Hackerangriff“, sagte er und zeigte sich auch damit mehr als Politikerklärer, der seine bisherigen 20 Dienstjahre in das Zeitgeschehen einordnete, denn als Wahlkämpfer mit simplen Botschaften.

