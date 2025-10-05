Icon Menü
Sturm ruft Feuerwehr auf den Plan

Feuerwehreinsätze

Säge statt Löschschlauch: Sturm ruft Feuerwehr auf den Plan

Das Wochenende zeigt sich stürmisch in Kaufbeuren. Am Samstag rückt die Feuerwehr wegen abgestürzten Ästen und Bäumen aus.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Wegen des Sturms musste die Feuerwehr zur Säge greifen.
    Wegen des Sturms musste die Feuerwehr zur Säge greifen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

    An diesem stürmischen Herbstwochenende wirbelten nicht nur bunt gefärbte Blätter durch die Luft. Unter den teils starken Böen gaben vereinzelt auch Äste und Bäume nach.

    Erster Einsatz für neu geweihtes Fahrzeug der Feuerwehr Kleinkemnat

    Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kleinkemnat alarmiert, weil ein großer herabgestürzter Ast die Straße blockierte. Die Einsatzkräfte rückten mit dem neuen, kurz zuvor erst geweihten Fahrzeug aus. Beim Eintreffen hatte aber bereits ein Anwohner den Ast entfernt, sodass kein Eingreifen mehr nötig war.

    Am frühen Abend musste dann die Feuerwehr Hirschzell zur Säge greifen. Am Gräfensteigle war ein geschädigter Baum umgestürzt und lag quer auf der Straße, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Einsatzkräfte zerteilten den Baum und räumten das Holz beiseite.

