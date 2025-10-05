Säge statt Löschschlauch: Sturm ruft Feuerwehr auf den Plan

An diesem stürmischen Herbstwochenende wirbelten nicht nur bunt gefärbte Blätter durch die Luft. Unter den teils starken Böen gaben vereinzelt auch Äste und Bäume nach.

Erster Einsatz für neu geweihtes Fahrzeug der Feuerwehr Kleinkemnat

Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kleinkemnat alarmiert, weil ein großer herabgestürzter Ast die Straße blockierte. Die Einsatzkräfte rückten mit dem neuen, kurz zuvor erst geweihten Fahrzeug aus. Beim Eintreffen hatte aber bereits ein Anwohner den Ast entfernt, sodass kein Eingreifen mehr nötig war.

Am frühen Abend musste dann die Feuerwehr Hirschzell zur Säge greifen. Am Gräfensteigle war ein geschädigter Baum umgestürzt und lag quer auf der Straße, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Einsatzkräfte zerteilten den Baum und räumten das Holz beiseite.