Pforzen zurück in der Kreisklasse, doch das Auftaktspiel lief anders als gedacht

Nach einem Jahr in der Kreisliga ist der SV Pforzen nun ganz offiziell zurück in der Kreisklasse. Die Pforzener waren am ersten Pflichtspielwochenende ohne Partie, am Sonntag nun gewannen sie knapp mit 2:1 gegen den SV Wald.
Amateurfußball
