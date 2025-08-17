Icon Menü
SV Pforzen zurück in der Kreisklasse - so lief das Auftaktspiel

Amateurfußball

Pforzen zurück in der Kreisklasse, doch das Auftaktspiel lief anders als gedacht

Nach einem Jahr in der Kreisliga ist der SV Pforzen zurück in der Kreisklasse. Das Auftaktspiel wurde gewonnen, aber...
Von Manuel Weis
    Pforzen (in rot) siegte am Wochenende knapp gegen den SV Wald.
    Pforzen (in rot) siegte am Wochenende knapp gegen den SV Wald. Foto: Karlheinz Stumbaum

    Nach einem Jahr in der Kreisliga ist der SV Pforzen nun ganz offiziell zurück in der Kreisklasse. Die Pforzener waren am ersten Pflichtspielwochenende ohne Partie, am Sonntag nun gewannen sie knapp mit 2:1 gegen den SV Wald.

