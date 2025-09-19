„Es ist unser Tänzelfest“: So will die neue Vereinsführung kommende Herausforderungen angehen

Nachdem Horst Lauerwald im Juni seinen Rückzug aus dem Vorstand des Tänzelfestvereins bekannt gegeben hatte, stellte sich für viele die Frage: „Wer tritt in diese großen Fußstapfen?“ Denn Lauerwald bekleidete 24 Jahre lang diese verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Herzblut und Engagement. Bei der Jahresversammlung des Vereins am Donnerstagabend wurde diese Frage nun beantwortet: Irmgard Ernszt, die bereits seit 2012 dem Vorstand angehört, bildet künftig zusammen mit Eva Pfefferle und Ulrich Wiedemann die engere Vereinsführung. „Wir sind damit ein tolles Team und werden auch in Zukunft die großen Herausforderungen, die das Tänzelfest mit sich bringt, wuppen“, sagte Ernszt nach der Wahl.
Jahresversammlung des Tänzelfestvereins
