Jahresversammlung des Tänzelfestvereins „Es ist unser Tänzelfest“: So will die neue Vereinsführung kommende Herausforderungen angehen

Der Tänzelfestverein Kaufbeuren wird nun von Irmgard Ernszt, Eva Pfefferle und Ulrich Wiedemann geführt. Wie die Bilanz für 2025 aussieht und was künftig ansteht.