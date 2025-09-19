Icon Menü
Tänzelfest Kaufbeuren: Welche Herausforderungen auf die neue Vereinsführung warten.

Jahresversammlung des Tänzelfestvereins

„Es ist unser Tänzelfest“: So will die neue Vereinsführung kommende Herausforderungen angehen

Der Tänzelfestverein Kaufbeuren wird nun von Irmgard Ernszt, Eva Pfefferle und Ulrich Wiedemann geführt. Wie die Bilanz für 2025 aussieht und was künftig ansteht.
Von Birte Mayer
    Während der Festzug am Tänzelfestsonntag heuer bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne ging, musste er am Montag wegen der schlechten Wetterprognosen abgesagt werden. Dennoch ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz des diesjährigen Festes.
    Während der Festzug am Tänzelfestsonntag heuer bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne ging, musste er am Montag wegen der schlechten Wetterprognosen abgesagt werden. Dennoch ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz des diesjährigen Festes. Foto: Matthias Becker

    Nachdem Horst Lauerwald im Juni seinen Rückzug aus dem Vorstand des Tänzelfestvereins bekannt gegeben hatte, stellte sich für viele die Frage: „Wer tritt in diese großen Fußstapfen?“ Denn Lauerwald bekleidete 24 Jahre lang diese verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Herzblut und Engagement. Bei der Jahresversammlung des Vereins am Donnerstagabend wurde diese Frage nun beantwortet: Irmgard Ernszt, die bereits seit 2012 dem Vorstand angehört, bildet künftig zusammen mit Eva Pfefferle und Ulrich Wiedemann die engere Vereinsführung. „Wir sind damit ein tolles Team und werden auch in Zukunft die großen Herausforderungen, die das Tänzelfest mit sich bringt, wuppen“, sagte Ernszt nach der Wahl.

