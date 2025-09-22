Wallfahrt nach Speiden

Auch in diesem Jahr führte die Dorf-Frauen-Gemeinschaft Baisweil die Tradition wieder fort und pilgerte kürzlich von Kaufbeuren nach Maria Hilf. Nach dem langen Fußmarsch kamen alle Teilnehmer wohlbehalten in Speiden an und feierten den Abschlussgottesdienst.

