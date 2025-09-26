Wie barrierefrei ist die Kaufbeurer Altstadt?

Anlässlich des inklusiven Aktionstages am Samstag, 11. Oktober, soll getestet werden, wie barrierefrei die Innenstadt von Kaufbeuren ist. Dazu werden Teilnehmer mit und ohne Behinderung gesucht, die Lust haben, in kleinen Gruppen an einem Rundgang durch Kaufbeuren teilzunehmen.

Testpersonen in drei Gruppe auf der Suche nach Hindernissen

Geplant sind drei Gruppen mit jeweils drei bis fünf Personen: eine Gruppe mit einem Rollstuhlfahrer, eine Gruppe mit einer Person, die einen Rollator benötigt und eine Gruppe mit einer Person mit Seheinschränkung. Jede Gruppe läuft eine vorgegebene Runde zu verschiedenen Stationen in Kaufbeuren und notiert unterwegs auftretende „Hindernisse“.

Projektleitung liegt bei der Freiwilligenagentur Knotenpunkt

„Ziel ist es herauszufinden, welche Barrieren für welche Einschränkungen vorhanden sind“, so Helga Holzhausen, Projektleitung in der Freiwilligenagentur Knotenpunkt. „Über diese Hindernisse wollen wir dann die zuständigen Vertreter der Stadt informieren.“

Treffpunkt und Ziel ist das Generationenhaus Kaufbeuren am Samstag, 11. Oktober, um 13.30 Uhr. Die Runde wird eine Stunde dauern.

Hier geht es zur Anmeldung

Anmeldung bis Sonntag, 5. Oktober direkt im Generationenhaus oder unter info@knotenpunkt-kaufbeuren.de oder Telefon 08341/9080898.