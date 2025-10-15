Kampf-Highlight voraus: Fragen und Antworten vor dem Duell gegen Hallbergmoos

Es ist der Höhepunkt in der Vorrunde der Regionalliga Bayern: Der Spitzenkampf zwischen dem TSV Westendorf und SV Siegfried Hallbergmoos am Samstagabend. Schon zu Bundesliga-Zeiten lieferten sich beide Teams enge und hitzige Duelle auf der Matte. Hallbergmoos gibt als ungeschlagener Tabellenführer seine Visitenkarte in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick ab. Im Vorfeld dieses Topduells beantworten wir wichtige Fragen:

