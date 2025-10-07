U20 des ESVK verpasst Top-Runde: Das sind die Gründe

Brenzlige Situation bei der U20 des ESV Kaufbeuren. Diese hat es am Wochenende nicht einmal geschafft, gegen den bisher Gruppenletzten aus Bad Tölz zu gewinnen. Die Partien endeten mit 6:9 und 3:4.
Weitere Niederlagen
