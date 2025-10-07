Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

U20 des ESVK nicht in der Top-Division: Das sind die Gründe

Weitere Niederlagen

U20 des ESVK verpasst Top-Runde: Das sind die Gründe

Die ESVK-U20 ist nach weiteren enttäuschenden Leistungen nun auf den letzten Tabellenplatz gerutscht.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Hat in Kaufbeuren schon sonnigere Zeiten erlebt: U20-Coach Pyry Eskola.
    Hat in Kaufbeuren schon sonnigere Zeiten erlebt: U20-Coach Pyry Eskola. Foto: Manuel Weis

    Brenzlige Situation bei der U20 des ESV Kaufbeuren. Diese hat es am Wochenende nicht einmal geschafft, gegen den bisher Gruppenletzten aus Bad Tölz zu gewinnen. Die Partien endeten mit 6:9 und 3:4.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden