Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

577.000 Überstunden in Kaufbeuren – Gewerkschaft befürchtet XXL-Arbeitstage

Kommt die 73-Stunden-Woche?

577.000 Überstunden in Kaufbeuren – Gewerkschaft befürchtet XXL-Arbeitstage

Die Bundesregierung will den Acht-Stunden-Tag kippen. Schon jetzt arbeiten viele Beschäftigte mehr – oft unbezahlt. Vor diesen Belastungen warnt die NGG Allgäu.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Im Gastgewerbe fehlt Personal. Angestellte leisten häufig Überstunden, um den Mangel an Mitarbeitenden auszugleichen.
    Im Gastgewerbe fehlt Personal. Angestellte leisten häufig Überstunden, um den Mangel an Mitarbeitenden auszugleichen. Foto: picture alliance/dpa (Symbolfoto)

    Viele Menschen in Kaufbeuren arbeiten weit über das normale Maß hinaus. Laut einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts kamen in der Stadt im vergangenen Jahr 577.000 Überstunden zusammen, davon rund 303.000 ohne Bezahlung. Das geht aus dem „Arbeitszeit-Monitor“ hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gemacht hat. Im Landkreis Ostallgäu haben Beschäftigte laut einer Mitteilung der NGG rund 1,9 Millionen Stunden zusätzlich gearbeitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden