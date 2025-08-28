577.000 Überstunden in Kaufbeuren – Gewerkschaft befürchtet XXL-Arbeitstage

Viele Menschen in Kaufbeuren arbeiten weit über das normale Maß hinaus. Laut einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts kamen in der Stadt im vergangenen Jahr 577.000 Überstunden zusammen, davon rund 303.000 ohne Bezahlung. Das geht aus dem „Arbeitszeit-Monitor“ hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gemacht hat. Im Landkreis Ostallgäu haben Beschäftigte laut einer Mitteilung der NGG rund 1,9 Millionen Stunden zusätzlich gearbeitet.
Kommt die 73-Stunden-Woche?
