Motorradfahrer kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Kaufbeuren am Donnerstagnachmittag (4. September) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige auf dem Verteilerkreisel unterwegs und wollte in die Augsburger Straße abbiegen, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Kaufbeuren: Motorradfahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer

Er kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer musste mit Knochenbrüchen und schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen.

