Unfallflucht in Kaufbeuren: Fahndung nach Todesfahrer geht weiter - Trauerfeier geplant

Mutmaßlicher Todesfahrer flüchtig

Polizei über mutmaßlichen Todesfahrer von Kaufbeuren: „Kennen ihn, aber haben ihn noch nicht“

Der mutmaßliche Verursacher des tödlichen Unfalls in Kaufbeuren ist noch immer nicht ermittelt. Für das Opfer ist eine öffentliche Trauerfeier geplant.
Von Alexander Vucko
    An der Unfallstelle in Neugablonz trauern viele Menschen nach dem tödlichen Unfall.
    An der Unfallstelle in Neugablonz trauern viele Menschen nach dem tödlichen Unfall. Foto: Alexander Vucko

    Auch Tage nach dem schweren Unfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger um Leben kam, hat die Polizei den mutmaßlichen Todesfahrer noch nicht gefunden. „Die Fahndung läuft, wir kennen seine Identität“, sagt eine Polizeisprecherin, „aber wir haben ihn noch nicht.“ Weitere Hinweise zu dem Verdächtigen gibt die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

