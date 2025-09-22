Icon Menü
Untrasried: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall mit zwei Autos

Unfall beim Linksabbiegen

Fünf Verletzte bei Unfall mit zwei Autos nahe Untrasried

Bei einem Verkehrsunfall nahe Untrasried sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer verursachte den Zusammenstoß beim Linksabbiegen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall mit zwei Autos hat sich am Sonntag zwischen Börwang und Obergünzburg zugetragen. (Symbolbild)
    Ein Unfall mit zwei Autos hat sich am Sonntag zwischen Börwang und Obergünzburg zugetragen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner, dpa

    Zwischen Börwang und Obergünzburg hat sich am Sonntag (21.09.25) ein schwerer Unfall ereignet. Ein 82-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei auf Höhe der Abzweigung Untrasried beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 20-Jährigen.

    Fünf Verletzte bei Unfall zwischen Börwang und Obergünzburg

    Weil er der 82-Jährige das andere Auto übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Menschen leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

    Feuerwehr im Einsatz - Straße längere Zeit gesperrt

    Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und den Verkehr zu regeln. Die Straße zwischen Börwang und Obergünzburg war für zwei Stunden teilweise gesperrt.

    Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Kaufbeuren und der Umgebung lesen Sie hier.

