Mann bedroht Polizisten mit Feuerlöscher - diese setzen Pfefferspray ein

Ein 32-Jähriger soll am Donnerstagabend in Friesenried Polizisten mit einem Feuerlöscher gedroht haben. Nach Angaben der Polizei Kaufbeuren wurden die Beamten wegen eines Streits zwischen ihm und einem weiteren Mann in die Hauptstraße gerufen.

Auseinandersetzung in Friesenried: Polizei setzt Pfefferspray ein

Als die Beamten eintrafen, suchte der Mann offenbar die Konfrontation und drohte mit dem Feuerlöscher. Die Polizisten setzten daraufhin Pefferspray gegen ihn ein und fesselten ihn.

Obendrein beleidigte der Mann die Polizisten

Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Dienststelle soll der Mann die Beamten zusätzlich beleidigt haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands und Beleidigung.

Lesen Sie auch: Pöbeleien, Alkohol, Spuck-Attacken: Polizei holt Reisenden am Flughafen Memmingen aus dem Flieger