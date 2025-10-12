Icon Menü
Viel Lob für Rustikalmarkt und verkaufsoffenen Sonntag in Kaufbeuren

Rustikalmarkt in Kaufbeuren

Chrom, Kunsthandwerk, Köstlichkeiten – in Kaufbeuren startet der Shoppingherbst mit viel Zuspruch

Ein Herbstauftakt nach Maß: Rustikalmarkt und verkaufsoffener Sonntag locken zahlreiche Menschen in die Kaufbeurer Innenstadt. Dabei gibt es auch eine Premiere.
Von Alexander Vucko
    Der Rustikalmarkt lockte am Sonntag zahlreiche Menschen in die Kaufbeurer Altstadt.
    Der Rustikalmarkt lockte am Sonntag zahlreiche Menschen in die Kaufbeurer Altstadt. Foto: Harald Langer

    „Datt scheint mir alles prima.“ Werner Öhler ist aus München angereist, kommt aber eigentlich aus dem Rheinland. Hier wie dort ist er mit seinem Vollbart, der Lederjacke und dem stattlichen Bauch eine beeindruckende Erscheinung. Öhler stellt seinen Kaffeebecher auf den Boden und klopft mit der mächtigen Hand zärtlich aufs Blech. Die Sonne spiegelt sich im matten Blau des Fords. „Ganz gute Stimmung hier“, sagt Öhler, der auch ein Freund kompakter Sätze zu sein scheint. „Nettes Publikum.“

