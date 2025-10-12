Chrom, Kunsthandwerk, Köstlichkeiten – in Kaufbeuren startet der Shoppingherbst mit viel Zuspruch

„Datt scheint mir alles prima.“ Werner Öhler ist aus München angereist, kommt aber eigentlich aus dem Rheinland. Hier wie dort ist er mit seinem Vollbart, der Lederjacke und dem stattlichen Bauch eine beeindruckende Erscheinung. Öhler stellt seinen Kaffeebecher auf den Boden und klopft mit der mächtigen Hand zärtlich aufs Blech. Die Sonne spiegelt sich im matten Blau des Fords. „Ganz gute Stimmung hier“, sagt Öhler, der auch ein Freund kompakter Sätze zu sein scheint. „Nettes Publikum.“

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chrom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis