Von Rückschlägen gestählt: D’Artagnon Joly, niederländischer Nationalspieler aus Kanada, will beim ESV Kaufbeuren endlich zeigen, was er kann.

Neuzugang des ESVK

Eishockey: Niederländischer Nationalspieler aus Kanada

Von Markus Frobenius
    D’Artagnan Joly: Fechten kann der kanadische Neuzugang des ESV Kaufbeuren nicht, aber dafür gut mit dem Schläger umgehen.
    D’Artagnan Joly: Fechten kann der kanadische Neuzugang des ESV Kaufbeuren nicht, aber dafür gut mit dem Schläger umgehen. Foto: Ralf Lienert

    „Natürlich kenne ich die drei Musketiere“, sagt D’Artagnon Joly etwas gequält. Denn in dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas bekommen es die drei Titelhelden mit einem Novizen zu tun: D’Artagnon. „Da werde ich öfter darauf angesprochen“, erklärt Joly immerhin lächelnd. Aber eine Sache hat er mit dem Romanhelden auch gemein: Joly ist sehr zäh – auch deshalb führte ihn sein Weg zum ESV Kaufbeuren.

