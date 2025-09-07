Der Georgiberg bei Untergermaringen: Seit mindestens 1000 Jahren ein ganz besonderer Ort

Der Georgiberg bei Untergermaringen ist ein besonderer Ort - geografisch, geschichtlich, kunsthistorisch, aber auch atmosphärisch. Auf der markanten Erhebung in der weiten Schotterebene der Wertach steht man schnell über den Dingen. Egal, ob es mit dem Auto flott nach oben geht oder genug Zeit ist, den „Berg“ zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erklimmen. Während unten unaufhörlich der Verkehr über die B12 brandet, ist es oben meist ruhig.
Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“
