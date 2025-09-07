Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Warum der Georgiberg bei Untergermaringen ein ganz besonderer Ort ist

Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“

Der Georgiberg bei Untergermaringen: Seit mindestens 1000 Jahren ein ganz besonderer Ort

Auf dem Georgiberg stößt man auf Ernst Mosch ebenso wie auf einen Kreuzritter. Vor allem die romanische Kirche bietet ein faszinierendes (Kunst-)Erlebnis.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Weg zur romanischen Kirche auf dem Georgiberg bei Untergermaringen informiert eine Tafel über die lange Geschichte dieses besonderen Ortes.
    Auf dem Weg zur romanischen Kirche auf dem Georgiberg bei Untergermaringen informiert eine Tafel über die lange Geschichte dieses besonderen Ortes. Foto: Martin Frei

    Der Georgiberg bei Untergermaringen ist ein besonderer Ort - geografisch, geschichtlich, kunsthistorisch, aber auch atmosphärisch. Auf der markanten Erhebung in der weiten Schotterebene der Wertach steht man schnell über den Dingen. Egal, ob es mit dem Auto flott nach oben geht oder genug Zeit ist, den „Berg“ zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erklimmen. Während unten unaufhörlich der Verkehr über die B12 brandet, ist es oben meist ruhig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden