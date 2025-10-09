Icon Menü
Warum der Klinikverbund Allgäu und die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren künftig eng zusammenarbeiten wollen

Vertragsunterzeichnung

Weitblick vom Allgäu nach Berlin: Warum die Klinikverbünde in der Region künftig eng zusammenarbeiten wollen

Der Klinikverbund Allgäu und die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren schließen einen Kooperationsvertrag mit vielen möglichen Facetten – aber einem klaren Ziel.
Von Martin Frei
    Der Klinikverbund Allgäu, zu dem auch das Klinikum Kempten (großes Bild) gehört, und die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit seinem zentralen Haus in der Wertachstadt (kleines Bild) wollen künftig in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten.
    Der Klinikverbund Allgäu, zu dem auch das Klinikum Kempten (großes Bild) gehört, und die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit seinem zentralen Haus in der Wertachstadt (kleines Bild) wollen künftig in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten. Foto: Ralf Lienert/Harald Langer (Archivbilder)

    Das Hotel „Weitblick“, hoch über Marktoberdorf gelegen, war sicher nicht der schlechteste Ort für diese Vertragsunterzeichnung am Mittwochabend. Die Herbstsonne ließ die Alpenkette am Horizont erstrahlen, und der Blick reichte tatsächlich vom Ostallgäu bis weit hinein in die Oberallgäuer Berge. In einem Konferenzraum mit dieser Aussicht also vereinbarten die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (KOK) und der Klinikverbund Allgäu (KVA), künftig in möglichst vielen Bereichen eng zusammenzuarbeiten.

