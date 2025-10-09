Vertragsunterzeichnung Weitblick vom Allgäu nach Berlin: Warum die Klinikverbünde in der Region künftig eng zusammenarbeiten wollen

Der Klinikverbund Allgäu und die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren schließen einen Kooperationsvertrag mit vielen möglichen Facetten – aber einem klaren Ziel.