Weitblick vom Allgäu nach Berlin: Warum die Klinikverbünde in der Region künftig eng zusammenarbeiten wollen

Das Hotel „Weitblick“, hoch über Marktoberdorf gelegen, war sicher nicht der schlechteste Ort für diese Vertragsunterzeichnung am Mittwochabend. Die Herbstsonne ließ die Alpenkette am Horizont erstrahlen, und der Blick reichte tatsächlich vom Ostallgäu bis weit hinein in die Oberallgäuer Berge. In einem Konferenzraum mit dieser Aussicht also vereinbarten die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (KOK) und der Klinikverbund Allgäu (KVA), künftig in möglichst vielen Bereichen eng zusammenzuarbeiten.
Vertragsunterzeichnung
