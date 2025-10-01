Icon Menü
Warum sich ein Kaufbeurer eine neue Adresse wünscht und was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Neugablonzer oder Bonrieder Straße?

Wenn der Postmann gar nicht klingelt: Adressen-Problem in Kaufbeuren

Ein Kaufbeurer wünscht sich eine andere Adresse, weil die Anschrift zu Missverständnissen führt und Post auf der Strecke bleibt. Was man im Rathaus dazu sagt.
Von Martin Frei
    Ein kleines Schild soll Postzustellern und Paketboten den Weg zum Briefkasten der Hausnummer 69a in der Neugablonzer Straße weisen. Da dies jedoch oft nicht funktioniert, wünscht sich der Bewohner eine andere Adresse.
    Ein kleines Schild soll Postzustellern und Paketboten den Weg zum Briefkasten der Hausnummer 69a in der Neugablonzer Straße weisen. Da dies jedoch oft nicht funktioniert, wünscht sich der Bewohner eine andere Adresse. Foto: Martin Frei

    „Das ist der reine Irrsinn“, sagt ein Kaufbeurer Senior, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, und präsentiert eine lange Liste. Aufgeführt hat er darauf die Briefe und Pakete, die ihn in den vergangenen Monaten nicht oder mit erheblicher Verspätung erreicht haben. Bisweilen habe er nur durch Zufall von den Absendern erfahren, dass eine Sendung an ihn abgeschickt wurde, aber nie bei ihm angekommen ist. Das Problem ist in seinen Augen die Adresse, die ihm von der Kaufbeurer Stadtverwaltung zugeteilt wurde und die immer wieder für Missverständnisse sorge.

