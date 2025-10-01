Wenn der Postmann gar nicht klingelt: Adressen-Problem in Kaufbeuren

„Das ist der reine Irrsinn“, sagt ein Kaufbeurer Senior, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, und präsentiert eine lange Liste. Aufgeführt hat er darauf die Briefe und Pakete, die ihn in den vergangenen Monaten nicht oder mit erheblicher Verspätung erreicht haben. Bisweilen habe er nur durch Zufall von den Absendern erfahren, dass eine Sendung an ihn abgeschickt wurde, aber nie bei ihm angekommen ist. Das Problem ist in seinen Augen die Adresse, die ihm von der Kaufbeurer Stadtverwaltung zugeteilt wurde und die immer wieder für Missverständnisse sorge.
Neugablonzer oder Bonrieder Straße?
