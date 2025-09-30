55.000 Menschen betroffen: Trinkwasser in Kaufbeuren und Umgebung muss abgekocht werden

Das Trinkwasser in Teilen Kaufbeurens und in einzelnen Umlandgemeinden ist vermutlich mit Keimen belastet. Für diese Gebiete gilt deshalb seit Montagmittag eine Abkochanordnung des Gesundheitsamtes Ostallgäu.
Fäkalkeime als Ursache
