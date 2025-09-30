Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Mikrobiologische Trinkwasserverunreinigung in Kaufbeuren und Umgebung: Abkochanordnung gilt!

Fäkalkeime als Ursache

55.000 Menschen betroffen: Trinkwasser in Kaufbeuren und Umgebung muss abgekocht werden

Das Trinkwasser in Teilen des Kaufbeurer Stadtgebietes und einzelnen Umlandgemeinden ist mikrobiologisch verunreinigt. Was nun zu tun ist.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Das Gesundheitsamt Ostallgäu hat eine Abkochanordnung für Kaufbeuren und das Umland erlassen.
    Das Gesundheitsamt Ostallgäu hat eine Abkochanordnung für Kaufbeuren und das Umland erlassen. Foto: Jochen Eckel/dpa (Symbolfoto)

    Das Trinkwasser in Teilen Kaufbeurens und in einzelnen Umlandgemeinden ist vermutlich mit Keimen belastet. Für diese Gebiete gilt deshalb seit Montagmittag eine Abkochanordnung des Gesundheitsamtes Ostallgäu.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden