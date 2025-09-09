Wer schützt die Schüler vor den „Helikopter-Eltern“?

Am 16. September ist es mit der Ruhe für die Daheimgebliebenen auf den Straßen vorbei: Die Ferien sind vorbei, der Verkehr wird zunehmen – auch weil sogenannte Elterntaxis ihre Kinder zum Unterrichtsbeginn und -ende zur Schule bringen. Für einige AZ-Leser sind die Elterntaxis ein wiederkehrendes Übel: Zu den Stoßzeiten sorgen sie an Schulen für erhöhtes Verkehrsaufkommen oder gar Chaos und gefährden die Sicherheit der Schüler.
Wenn die Schule wieder beginnt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden