Schulstart in Kaufbeuren: Wie Stadt und Polizei versuchen, das Problem der „Elterntaxis“ in den Griff zu bekommen

Wenn die Schule wieder beginnt

Wer schützt die Schüler vor den „Helikopter-Eltern“?

Die Schule fängt an – und damit die Bemühungen der Stadt und der Polizei, das Problem der „Elterntaxis“ in den Griff zu bekommen.
Von Markus Frobenius
    Ob aus Bequemlichkeit, Sorge oder Zeitnot: Manche Eltern kutschieren ihre Sprösslinge am liebsten direkt vors Schultor. Doch Experten sehen in Elterntaxis sogar Nachteile für die Kinder.
    Ob aus Bequemlichkeit, Sorge oder Zeitnot: Manche Eltern kutschieren ihre Sprösslinge am liebsten direkt vors Schultor. Doch Experten sehen in Elterntaxis sogar Nachteile für die Kinder. Foto: Marijan Murat/dpa

    Am 16. September ist es mit der Ruhe für die Daheimgebliebenen auf den Straßen vorbei: Die Ferien sind vorbei, der Verkehr wird zunehmen – auch weil sogenannte Elterntaxis ihre Kinder zum Unterrichtsbeginn und -ende zur Schule bringen. Für einige AZ-Leser sind die Elterntaxis ein wiederkehrendes Übel: Zu den Stoßzeiten sorgen sie an Schulen für erhöhtes Verkehrsaufkommen oder gar Chaos und gefährden die Sicherheit der Schüler.

