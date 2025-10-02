Der Heilige Christophorus steht im Fokus

Zum Familiengottesdienst mit Fahrzeugsegnung kamen zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Dösingen und brachten ihre liebsten Fahrzeuge – von Laufrad über Bobbycar, Tretbulldog oder Fahrrad und Mountainbike bis hin zu E-Bike mit. Diakon Entrup ging in seiner Ansprache auf das Wirken des heiligen Christopherus als Schutzpatron der Reisenden, Pilger und Autofahrer ein. Dieser Heilige hat der Legende nach Jesus auf seinen Schultern über einen Fluss getragen, weshalb er den Namen „Christophorus“ (Christusträger) erhielt. Diakon Entrup und der neue Kaplan Raju segneten bei schönstem Wetter die mitgebrachten Fahrzeuge, und Mitglieder des Pfarrgemeinderates Dösingen überreichten allen eine Christophorus-Plakette zum Aufkleben auf ihre Fahrzeuge mit dem Wunsch, jederzeit sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

