Wie lange darf Kaufbeuren beim „Altstadtfunkeln“ shoppen?

Was die Öffnungszeiten betrifft, waren Bayerns Einzelhändler viele Jahre wie eingezwängt. Das Ladenschlussgesetz des Bundes ließ ihnen wenig Spielraum. Das neue Bayerische Ladenschlussgesetz, das seit August in Kraft ist, soll sie aus diesem Korsett befreien. Es bietet unter anderem die Möglichkeit für längere verkaufsoffene Nächte, wenn die Kommune dies durch eine Verordnung freigibt. Das könnte sich in Kaufbeuren schon im November bemerkbar machen. Doch der Einzelhandel reizt den Freiraum nicht aus.

Alexandra Hartmann

87600 Kaufbeuren

Ladenschlussgesetz