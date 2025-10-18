Icon Menü
Wie lange darf man in Kaufbeuren beim „Altstadtfunkeln“ shoppen?

Shoppen in Kaufbeuren

Wie lange darf Kaufbeuren beim „Altstadtfunkeln“ shoppen?

Das neue Ladenschlussgesetz bietet mehr Freiraum für Einkaufsnächte. Davon soll eine Kaufbeurer Veranstaltung profitieren. Was das für Kunden bedeutet.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Einkaufen bei Kerzenschein und Lichtinstallationen: Das lockt beim „Altstadtfunkeln“ Kunden nach Kaufbeuren. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Was die Öffnungszeiten betrifft, waren Bayerns Einzelhändler viele Jahre wie eingezwängt. Das Ladenschlussgesetz des Bundes ließ ihnen wenig Spielraum. Das neue Bayerische Ladenschlussgesetz, das seit August in Kraft ist, soll sie aus diesem Korsett befreien. Es bietet unter anderem die Möglichkeit für längere verkaufsoffene Nächte, wenn die Kommune dies durch eine Verordnung freigibt. Das könnte sich in Kaufbeuren schon im November bemerkbar machen. Doch der Einzelhandel reizt den Freiraum nicht aus.

