So viel kostet der Schulstart im Allgäu heuer wirklich

Der erste Schultag steht vor der Tür. Das bedeutet für viele Eltern: Hefte müssen her, Füller, Bleistift, Lineal – und für Erstklässler auch eine Schultüte sowie ein bequemer und ergonomischer Ranzen. Mit langen Einkaufslisten durchforsten die Eltern die Läden. Die Kosten summieren sich schnell auf mehrere Hundert Euro. Doch wie viel ist es konkret? Eltern aus Kaufbeuren und Germaringen berichten von ihren Erfahrungen.
Ranzen, Stifte, Schultüte
