Ranzen, Stifte, Schultüte: So viel kostet der Schulstart 2025 im Allgäu wirklich

Ranzen, Stifte, Schultüte

So viel kostet der Schulstart im Allgäu heuer wirklich

Von Ranzen bis zum Füller – vor allem Erstklässler brauchen eine umfangreiche Erstausstattung für die Schulzeit. Eltern berichten, was das kostet.
Von Felix Lang
    Ranzen und Schultüte gehören zur Grundausstattung für Erstklässler. An der Kasse wird das für Eltern sehr schnell teuer.
    Ranzen und Schultüte gehören zur Grundausstattung für Erstklässler. An der Kasse wird das für Eltern sehr schnell teuer. Foto: IMAGO / allOver-MEV (Symbolfoto)

    Der erste Schultag steht vor der Tür. Das bedeutet für viele Eltern: Hefte müssen her, Füller, Bleistift, Lineal – und für Erstklässler auch eine Schultüte sowie ein bequemer und ergonomischer Ranzen. Mit langen Einkaufslisten durchforsten die Eltern die Läden. Die Kosten summieren sich schnell auf mehrere Hundert Euro. Doch wie viel ist es konkret? Eltern aus Kaufbeuren und Germaringen berichten von ihren Erfahrungen.

