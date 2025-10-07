Mensch sein und Mensch bleiben

Anlässlich des Welt-Alzheimertags fand in der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren ein besonderer demenzsensibler Gottesdienst statt. Gemeinsam gestaltet von Karin Gröger, Gemeindereferentin der katholischen Pfarreiengemeinschaft, und Reinhold Netz, Diakon der evangelischen Kirche, bot die Feier einen geschützten, würdevollen Rahmen für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Interessierte.

Vertraute Kirchenlieder und Gebete schufen bewusst Nähe und Orientierung; ein Höhepunkt war der persönliche Segen, den die Kirchenvertreter allen Besucherinnen und Besuchern einzeln spendeten.

Getragen vom Netzwerk Pflege Kaufbeuren und dem Seniorenbüro, die den Gottesdienst mitorganisierten, setzt die Veranstaltung ein klares Zeichen: Im Mittelpunkt steht der Mensch – nicht die Erkrankung. Demenz verändert, aber Persönlichkeit, Lebensgeschichte und die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden, bleiben. Unter dem weltweiten Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“, unterstützt von Alzheimer’s Disease International, wird darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen mit Demenz Teil unserer Gesellschaft sind und Respekt, Unterstützung und Teilhabe verdienen.

Auch wenn es keine Heilung gibt, können medizinische Begleitung, Beratung, fachkundige Pflege und ein verständnisvolles Umfeld viel bewirken. Initiativen wie dieser Gottesdienst rücken die oft unsichtbare Erkrankung in den Fokus, stärken Betroffene und Angehörige und ermutigen zu einem offenen, mutigen Miteinander.

