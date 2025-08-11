Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Zurück in der Kreisklasse: TSV Oberbeuren holt nur einen Punkt - Stimmen zum Amateurfußballspiel

Mehr erwartet

Zurück in der Kreisklasse: TSV Oberbeuren holt nur einen Punkt

Verkehrte Welt? Bertoldshofen/Sulzschneid dominiert die erste Phase des Matches gegen den Ex-Kreisligisten. Was der Oberbeurer Kapitän sagt.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Patrik Herkommer (rechts) ist nicht zufrieden mit der Leistung seines Vereins gegen Bertoldshofen/Sulzschneid.
    Patrik Herkommer (rechts) ist nicht zufrieden mit der Leistung seines Vereins gegen Bertoldshofen/Sulzschneid. Foto: Harald Langer

    Nach zwei Jahren in der Kreisliga ist der TSV Oberbeuren zurück in der Kreisklasse – und absolvierte am Sonntag sein erstes Spiel der neuen Saison gegen Bertoldshofen/Sulzschneid: ein 2:2.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden