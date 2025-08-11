Zurück in der Kreisklasse: TSV Oberbeuren holt nur einen Punkt

Nach zwei Jahren in der Kreisliga ist der TSV Oberbeuren zurück in der Kreisklasse – und absolvierte am Sonntag sein erstes Spiel der neuen Saison gegen Bertoldshofen/Sulzschneid: ein 2:2.
Mehr erwartet
