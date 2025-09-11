10 Jahre Gemeinschaft Sulzbrunn: So findet man trotz Unterschieden zu Lösungen

„Am 11. September 2015 taten 17 Menschen, die sich kaum kannten, etwas ziemlich Verrücktes“, schreibt die Gemeinschaft Sulzbrunn in einer Mitteilung zu ihrem zehnjährigen Bestehen. „Sie kauften der Diakonie ihre stillgelegte Fachklinik für Suchtkranke ab.“ Inzwischen leben 50 Erwachsene und 20 Kinder auf dem Areal zusammen. Zehn Jahre sind vergangen. Zehn Jahre, in der sich die Gemeinschaft erst entwickeln musste. Leo Frühschütz und Rolf Ebenhoch waren von Anfang an dabei.
Formen des Zusammenlebens
