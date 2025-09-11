Icon Menü
Formen des Zusammenlebens

10 Jahre Gemeinschaft Sulzbrunn: So findet man trotz Unterschieden zu Lösungen

17 Personen kauften 2015 die frühere „Fachklinik Römerhaus“. Was Gemeinschaft ist, darüber waren sie sich keineswegs einig. Das ist in zehn Jahren passiert.
Von Kerstin Futschik
    50 Erwachsene und 20 Kinder zwischen 0 und 86 Jahren leben in der Gemeinschaft.
    50 Erwachsene und 20 Kinder zwischen 0 und 86 Jahren leben in der Gemeinschaft. Foto: Thomas Rahn/Gemeinschaft Sulzbrunn

    „Am 11. September 2015 taten 17 Menschen, die sich kaum kannten, etwas ziemlich Verrücktes“, schreibt die Gemeinschaft Sulzbrunn in einer Mitteilung zu ihrem zehnjährigen Bestehen. „Sie kauften der Diakonie ihre stillgelegte Fachklinik für Suchtkranke ab.“ Inzwischen leben 50 Erwachsene und 20 Kinder auf dem Areal zusammen. Zehn Jahre sind vergangen. Zehn Jahre, in der sich die Gemeinschaft erst entwickeln musste. Leo Frühschütz und Rolf Ebenhoch waren von Anfang an dabei.

