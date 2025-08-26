Trinkwasser für Togo: Dank dieser Allgäuer sind nun mehr als 20 Brunnen in Betrieb

Eigentlich wollte Georg Sedlmaier nur Geld für einen Brunnen im afrikanischen Togo sammeln. Doch aus den 6000 Euro wurden inzwischen 144.000 Euro - und 24 Trinkwasserbrunnen. Jetzt reiste er mit dem Kaplan von St. Lorenz, Dr. Jospeh Afatchao, und 26 Allgäuern nach Togo. Dort wurde er von König Mlapa VI. aus Togoville und vom Deutschen Botschafter Dr. Claudius Fischbach empfangen. Die Familie Gnassingbé regiert Togo seit 1967 und ist damit die am längsten bestehende Dynastie Afrikas.
Entwicklungshilfe
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden