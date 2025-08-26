Icon Menü
24 Trinkwasserbrunnen für Togo: Wie diese Allgäuer Menschen in Westafrika helfen

Entwicklungshilfe

Trinkwasser für Togo: Dank dieser Allgäuer sind nun mehr als 20 Brunnen in Betrieb

Georg Sedlmaier und Kaplan Dr. Joseph Afatchao aus Kempten leisten Entwicklungshilfe in Afrika. Was sie vor Ort erlebten – und wie die Einweihung der Brunnen gefeiert wurde.
Von Ralf Lienert
    Kaplan Dr. Joseph Afatchao an einem von 24 Allgäuer Brunnen in Togo. Foto: Georg Sedlmaier

    Eigentlich wollte Georg Sedlmaier nur Geld für einen Brunnen im afrikanischen Togo sammeln. Doch aus den 6000 Euro wurden inzwischen 144.000 Euro - und 24 Trinkwasserbrunnen. Jetzt reiste er mit dem Kaplan von St. Lorenz, Dr. Jospeh Afatchao, und 26 Allgäuern nach Togo. Dort wurde er von König Mlapa VI. aus Togoville und vom Deutschen Botschafter Dr. Claudius Fischbach empfangen. Die Familie Gnassingbé regiert Togo seit 1967 und ist damit die am längsten bestehende Dynastie Afrikas.

