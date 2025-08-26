Entwicklungshilfe Trinkwasser für Togo: Dank dieser Allgäuer sind nun mehr als 20 Brunnen in Betrieb

Georg Sedlmaier und Kaplan Dr. Joseph Afatchao aus Kempten leisten Entwicklungshilfe in Afrika. Was sie vor Ort erlebten – und wie die Einweihung der Brunnen gefeiert wurde.