70 neue Wohnungen in Sankt Mang: Das müssen interessierte Käufer wissen

40 Apartments zwischen 25 und 43 Quadratmetern sind an der Duracher Straße im Kemptener Stadtteil Sankt Mang geplant – das hat die Qosy Bauprojekte GmbH bereits im Frühjahr angekündigt. Doch nun erweitert das Unternehmen mit Sitz in Isny seine Pläne deutlich: Auf dem Areal neben dem patrizischen Landgut Rotschlößle sollen in den nächsten Jahren weitere drei Häuser entstehen. Dort werden die Wohnungen aber deutlich größer ausfallen, kündigt Kerstin Fuhrmann, Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage unserer Redaktion an. Zudem wird eine Tiefgarage mit etwa 75 Stellplätzen gebaut. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei etwa 20 Millionen Euro. Baugenehmigungen lägen bereits vor.
Wohnungsbau in Kempten
