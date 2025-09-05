Icon Menü
70 neue Wohnungen in Kempten Sankt Mang: Apartments und Wohnungen in verschiedenen Größen

Wohnungsbau in Kempten

70 neue Wohnungen in Sankt Mang: Das müssen interessierte Käufer wissen

Im Kemptener Stadtteil sind mehrere Häuser geplant, die die Wohnungsnot lindern sollen. Wie das Konzept des Investors und der Zeitplan aussehen.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    So sollen die neuen Wohnungen aussehen: Im Vordergrund sind die beiden Apartment-Gebäude zu sehen, dahinter die drei Wohnhäuser und im Hintergrund das Rotschlößle.
    So sollen die neuen Wohnungen aussehen: Im Vordergrund sind die beiden Apartment-Gebäude zu sehen, dahinter die drei Wohnhäuser und im Hintergrund das Rotschlößle. Foto: Qosy Bauprojekte GmbH

    40 Apartments zwischen 25 und 43 Quadratmetern sind an der Duracher Straße im Kemptener Stadtteil Sankt Mang geplant – das hat die Qosy Bauprojekte GmbH bereits im Frühjahr angekündigt. Doch nun erweitert das Unternehmen mit Sitz in Isny seine Pläne deutlich: Auf dem Areal neben dem patrizischen Landgut Rotschlößle sollen in den nächsten Jahren weitere drei Häuser entstehen. Dort werden die Wohnungen aber deutlich größer ausfallen, kündigt Kerstin Fuhrmann, Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage unserer Redaktion an. Zudem wird eine Tiefgarage mit etwa 75 Stellplätzen gebaut. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei etwa 20 Millionen Euro. Baugenehmigungen lägen bereits vor.

