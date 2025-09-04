Viel Lob, aber auch Kritik: 3800 Gäste haben schon die Festwochen-Kunstausstellung besucht

Das Interesse an der Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Kemptener Residenz ist groß: Über 3800 Besucherinnen und Besucher haben sich in den ersten vier Wochen schon die 67 Arbeiten von 34 Allgäuer Künstlerinnen und 26 Künstlern angesehen. Viel Lob, aber auch ein wenig Kritik gibt es von ihnen – zu finden auf Klebezetteln an einer großen Pinnwand am Eingang und im Gästebuch. Ausstellungsbesucher dürfen zudem ihr Lieblingswerk für den Publikumspreis vorschlagen, der bei der öffentlichen Finissage am 2. Oktober verliehen wird.
Halbzeit-Bilanz in Kempten
