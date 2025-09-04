Halbzeit-Bilanz in Kempten Viel Lob, aber auch Kritik: 3800 Gäste haben schon die Festwochen-Kunstausstellung besucht

Noch bis zum 2. Oktober läuft die Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Residenz. Einige Werke sind verkauft. Was Besucher gut finden und was nicht.