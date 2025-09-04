Icon Menü
74. Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche: Was Besucher gut finden und was nicht

Halbzeit-Bilanz in Kempten

Viel Lob, aber auch Kritik: 3800 Gäste haben schon die Festwochen-Kunstausstellung besucht

Noch bis zum 2. Oktober läuft die Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Residenz. Einige Werke sind verkauft. Was Besucher gut finden und was nicht.
Von Michael Dumler
    Blickfang nicht nur für Kemptenerinnen und Kemptener: Margarete Uhlich hat Kemptener Haustüren fotografiert und die Fotografien in einem Holzregal arrangiert..
    Blickfang nicht nur für Kemptenerinnen und Kemptener: Margarete Uhlich hat Kemptener Haustüren fotografiert und die Fotografien in einem Holzregal arrangiert.. Foto: Ralf Lienert

    Das Interesse an der Festwochen-Kunstausstellung im Hofgartensaal der Kemptener Residenz ist groß: Über 3800 Besucherinnen und Besucher haben sich in den ersten vier Wochen schon die 67 Arbeiten von 34 Allgäuer Künstlerinnen und 26 Künstlern angesehen. Viel Lob, aber auch ein wenig Kritik gibt es von ihnen – zu finden auf Klebezetteln an einer großen Pinnwand am Eingang und im Gästebuch. Ausstellungsbesucher dürfen zudem ihr Lieblingswerk für den Publikumspreis vorschlagen, der bei der öffentlichen Finissage am 2. Oktober verliehen wird.

