Reicholzrieder Kameraden unterwegs

Immer am letzten Samstag im September findet die traditionelle Michaeli-Wallfahrt in Maria Steinbach statt. Heuer beteiligten sich vier Musikkapellen und 81 Kameradschaften aus Bayern und Württemberg an der beeindruckenden Veranstaltung. Auch einige Mitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaft Reicholzried kamen zu Fuß oder mit dem Auto in den Wallfahrtsort im Unterallgäu.

Nach einem von Böllerschüssen begleiteten Festzug fanden sich die Teilnehmer in der voll besetzten Wallfahrtskirche ein. Das feierliche Amt zelebrierte H. H. Militärpfarrer Klaus Weber aus Füssen. Mit eindringlichen Worten umrahmte Herr Raimund Haser, Mitglied des baden-württembergischen Landtags, die anschließende Gedenkfeier an der Mariensäule. Die gut organisierte Veranstaltung fand ihren Abschluss in einem gemeinsamen Mittagessen im Pfarrheim, zu dem die Musikkapelle Maria Steinbach gekonnt aufspielte.

