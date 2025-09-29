Icon Menü
A-cappella-Sound von „Alte Bekannte“: Feine Sangeskunst, kombiniert mit viel Humor

A-cappella-Gesang

Verblüffende Sangeskunst mit „Alte Bekannte“: Ein Sound, erzeugt allein von Mündern und Händen

Ihre Sangeskunst verblüfft nach wie vor: Das Quintett „Alte Bekannte“ überzeugt auch in Kempten mit fünf tollen Stimmen und einer guten Portion Humor.
Von Christian Gögler
    Das Quintett „Alte Bekannte" kommt immer wieder nach Kempten – und überzeugt bei jedem Auftritt, auch wenn vieles altbekannt ist.
    Das Quintett „Alte Bekannte" kommt immer wieder nach Kempten – und überzeugt bei jedem Auftritt, auch wenn vieles altbekannt ist. Foto: Christian Gögler

    Wie beinahe jedes Jahr waren „Alte Bekannte“ für die Kemptener Kultbox gebucht. Von den „Wise Guys“ sind in der Nachfolge-Combo noch Daniel Dickopf und der Bass Björn Sterzenbach übrig geblieben. Das Vokalensemble entwickelte das Konzept der Comedian Harmonists konsequent weiter und präsentierte diesmal viele nagelneue Stücke. Sie sind auf dem Album „Mehr!“ zu finden, das allerdings erst im Oktober erscheinen wird.

