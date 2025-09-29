Verblüffende Sangeskunst mit „Alte Bekannte“: Ein Sound, erzeugt allein von Mündern und Händen

Wie beinahe jedes Jahr waren „Alte Bekannte“ für die Kemptener Kultbox gebucht. Von den „Wise Guys“ sind in der Nachfolge-Combo noch Daniel Dickopf und der Bass Björn Sterzenbach übrig geblieben. Das Vokalensemble entwickelte das Konzept der Comedian Harmonists konsequent weiter und präsentierte diesmal viele nagelneue Stücke. Sie sind auf dem Album „Mehr!“ zu finden, das allerdings erst im Oktober erscheinen wird.

Wise Guys Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmuck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis