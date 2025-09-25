Grenzpolizei erwischt Schmuggler auf A7: Gold und Bargeld im Auto versteckt

Auf der A7 bei Dietmannsried hat die Grenzpolizei Schmuggler kontrolliert und dabei Gold und Bargeld sichergestellt. Ein Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen.

Grenzpolizei erwischt Schmuggler auf A7 mit Gold und Geld

Der Vorfall passierte am Dienstag. Die Beamten der Grenzpolizei Lindau stoppten auf der A7 bei Dietmannsried ein Auto mit italienischer Zulassung. Bei der Kontrolle entdeckten sie mehrere professionell angelegte Schmugglerverstecke. Darin versteckt: Gold im niedrigen einstelligen Kilobereich sowie Bargeld im sechsstelligen Euro-Bereich.

Verfahren wegen Geldwäsche

Der 59-jährige Fahrer konnte die Herkunft des Geldes und Goldes laut Polizei nicht plausibel erklären. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

Haftbefehl gegen Schmuggler erlassen

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Kempten beantragte gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl. Daraufhin führten Polizeibeamte den Mann dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor, der einen Haftbefehl antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

