Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

A7 bei Dietmannsried: Grenzpolizei entdeckt Gold und Bargeld in Schmugglerauto

Bei Dietmannsried

Grenzpolizei erwischt Schmuggler auf A7: Gold und Bargeld im Auto versteckt

Bei einer Kontrolle auf der A7 bei Dietmannsried entdeckt die Grenzpolizei versteckte Schmuggelware in einem Auto. Für den Fahrer wurde es direkt ernst.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Polizeikontrolle bei Hohenbrunn nördlich von München haben Beamte 18 Kilo Gold gefunden. Die Barren wurden vermutlich selbst hergestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Geldwäsche. (Symbolbild)
    Bei einer Polizeikontrolle bei Hohenbrunn nördlich von München haben Beamte 18 Kilo Gold gefunden. Die Barren wurden vermutlich selbst hergestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Geldwäsche. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert

    Auf der A7 bei Dietmannsried hat die Grenzpolizei Schmuggler kontrolliert und dabei Gold und Bargeld sichergestellt. Ein Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen.

    Grenzpolizei erwischt Schmuggler auf A7 mit Gold und Geld

    Der Vorfall passierte am Dienstag. Die Beamten der Grenzpolizei Lindau stoppten auf der A7 bei Dietmannsried ein Auto mit italienischer Zulassung. Bei der Kontrolle entdeckten sie mehrere professionell angelegte Schmugglerverstecke. Darin versteckt: Gold im niedrigen einstelligen Kilobereich sowie Bargeld im sechsstelligen Euro-Bereich.

    Verfahren wegen Geldwäsche

    Der 59-jährige Fahrer konnte die Herkunft des Geldes und Goldes laut Polizei nicht plausibel erklären. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

    Haftbefehl gegen Schmuggler erlassen

    Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Kempten beantragte gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl. Daraufhin führten Polizeibeamte den Mann dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor, der einen Haftbefehl antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

    Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Kempten und der Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden