Albertine Danczak aus Lauben feiert 100. Geburtstag: Früher engagierte sie sich als Feuerwehrfrau

100. Geburtstag

„Dotti ist 100!“: Albertine Danczak engagierte sich früher als Feuerwehrfrau

Die gebürtige Heisingerin feiert im Kreis ihrer Lieben Geburtstag. Sie verdiente ihr eigenes Geld, als das noch nicht selbstverständlich war.
Von Monika Rohlmann
    Ganz groß prangt die Zahl 100 über Albertine Danczaks Sitzplatz. Unser Foto zeigt die Jubilarin mit (von links) Pflegerin Maria, stellvertretender Landrätin Christine Rietzler, Tochter Juliane und Sohn Albert sowie Laubens Bürgermeister Mathias Pfuhl. Neben der Jubilarin kniet Pfarrer Josef Maria Prakash. Er war schon bei ihrem 95. Geburtstag dabei.
    Ganz groß prangt die Zahl 100 über Albertine Danczaks Sitzplatz. Unser Foto zeigt die Jubilarin mit (von links) Pflegerin Maria, stellvertretender Landrätin Christine Rietzler, Tochter Juliane und Sohn Albert sowie Laubens Bürgermeister Mathias Pfuhl. Neben der Jubilarin kniet Pfarrer Josef Maria Prakash. Er war schon bei ihrem 95. Geburtstag dabei. Foto: Monika Rohlmann

    „Dotti ist 100“, jubelte die Festgemeinde immer wieder zur Freude von Albertine „Tina“ Danczak. Denn die gebürtige Heisingerin feierte jetzt ihren besonderen Geburtstag gemeinsam mit Familie, Freunden und Musik im Gasthaus „7 Schwaben“. Mit dabei waren ihre beiden Kinder, ein Bruder und ihr Ur-Ur-Neffe, der mit gerade sechs Wochen genau 100 Jahre jünger ist als die Jubilarin.

