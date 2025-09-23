„Dotti ist 100!“: Albertine Danczak engagierte sich früher als Feuerwehrfrau

„Dotti ist 100“, jubelte die Festgemeinde immer wieder zur Freude von Albertine „Tina“ Danczak. Denn die gebürtige Heisingerin feierte jetzt ihren besonderen Geburtstag gemeinsam mit Familie, Freunden und Musik im Gasthaus „7 Schwaben“. Mit dabei waren ihre beiden Kinder, ein Bruder und ihr Ur-Ur-Neffe, der mit gerade sechs Wochen genau 100 Jahre jünger ist als die Jubilarin.

