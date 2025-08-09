Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten: Ministerpräsident Markus Söder eröffnet das Kult-Event

Allgäuer Festwoche 2025

„Das Allgäu darf kein Disneyland werden“: Markus Söder eröffnet die Festwoche

Der Ministerpräsident reist am Samstag ins Allgäu, um im Kornhaus die Festwoche zu eröffnen. Kemptens Oberbürgermeister verteidigt hohe Kosten.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Ministerpräsident Markus Söder hat heute am Samstag (9.8.25) im Kornhaus die Allgäuer Festwoche 2025 eröffnet.
    Ministerpräsident Markus Söder hat heute am Samstag (9.8.25) im Kornhaus die Allgäuer Festwoche 2025 eröffnet. Foto: Martina Diemand

    Die Allgäuer Festwoche ist eröffnet. Nachdem bereits am Freitagabend bei AZ-Schlagerparty auf dem Gelände und in Zelten gefeiert wurde, folgte am Samstag der Festakt, zu dem Ministerpräsident Markus Söder nach Kempten gekommen war. „Die Festwoche ist ein gutes Signal dafür, dass wir zusammenbleiben - in einer verrückten Welt“, sagte Söder. Das Allgäu verbinde Heimatverbundenheit mit Leistungsbereitschaft und wirtschaftlichem Erfolg. Die Feierstunde fand erstmals wieder im Kornhaus statt, das in den vergangenen Jahren für 26 Millionen Euro saniert worden war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden