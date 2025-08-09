„Das Allgäu darf kein Disneyland werden“: Markus Söder eröffnet die Festwoche

Die Allgäuer Festwoche ist eröffnet. Nachdem bereits am Freitagabend bei AZ-Schlagerparty auf dem Gelände und in Zelten gefeiert wurde, folgte am Samstag der Festakt, zu dem Ministerpräsident Markus Söder nach Kempten gekommen war. „Die Festwoche ist ein gutes Signal dafür, dass wir zusammenbleiben - in einer verrückten Welt“, sagte Söder. Das Allgäu verbinde Heimatverbundenheit mit Leistungsbereitschaft und wirtschaftlichem Erfolg. Die Feierstunde fand erstmals wieder im Kornhaus statt, das in den vergangenen Jahren für 26 Millionen Euro saniert worden war.

