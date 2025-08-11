Prügelei auf der Allgäuer Festwoche – Polizei im Einsatz

Auf der Allgäuer Festwoche hat am Sonntag ein Mann einem anderen Besucher ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei wurde der Mann dadurch leicht verletzt.
Mann schlägt Besucher auf der Allgäuer Festwoche 2025
Zu der Körperverletzung kam es am Sonntag, 10.08.2025, gegen 23:30 Uhr. Um diese Zeit meldete der Sicherheitsdienst der Polizeiwache im Festwochengelände den Vorfall. Nach Angaben des Geschädigten schlug ein 28-jähriger Tatverdächtiger den Mann mit der Faust ins Gesicht.
Schläger erhält Hausverbot
Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist bis dato nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Der 28-jährige Aggressor erhielt allerdings ein Hausverbot.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden