Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten: Polizei wegen Schlägerei im Einsatz

Allgäuer Festwoche in Kempten

Prügelei auf der Allgäuer Festwoche – Polizei im Einsatz

Auf der Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten kam es am Sonntagabend zu einer Körperverletzung, als ein 28-Jähriger einem Mann unvermittelt ins Gesicht schlug.
Von Allgäuer Zeitung
    Auf der Allgäuer Festwoche 2025 wurde am Sonntag kräftig gefeiert. Am Abend kam es jedoch auch zu einer Körperverletzung.
    Auf der Allgäuer Festwoche 2025 wurde am Sonntag kräftig gefeiert. Am Abend kam es jedoch auch zu einer Körperverletzung. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Auf der Allgäuer Festwoche hat am Sonntag ein Mann einem anderen Besucher ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei wurde der Mann dadurch leicht verletzt.

    Mann schlägt Besucher auf der Allgäuer Festwoche 2025

    Zu der Körperverletzung kam es am Sonntag, 10.08.2025, gegen 23:30 Uhr. Um diese Zeit meldete der Sicherheitsdienst der Polizeiwache im Festwochengelände den Vorfall. Nach Angaben des Geschädigten schlug ein 28-jähriger Tatverdächtiger den Mann mit der Faust ins Gesicht.

    Schläger erhält Hausverbot

    Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist bis dato nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Der 28-jährige Aggressor erhielt allerdings ein Hausverbot.

    Allgäuer Festwoche Sonntag
    Icon Galerie
    30 Bilder
    Die wilde Feierei auf der Allgäuer Festwoche geht weiter. Auch am Sonntag herrschte gute Stimmung unter den Besuchern in den Bierzelten. Unsere Fotos.
