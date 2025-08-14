Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Allgäuer Festwoche 2025: Was brauche ich für ein Trachten-Outfit?

Outfit-Check im Video

Hergricht‘ auf der Allgäuer Festwoche – darauf kommt es beim perfekten Trachtenoutfit an

Von gesticktem Mieder, weißer Bluse und Feder im Hut – auf der Festwoche gibt es viele unterschiedliche Bekleidung zu entdecken. So stellen die Besucherinnen ihr G‘wand zusammen.
Von Julia Geppert
    • |
    • |
    • |
    Fesch geht es zu auf der Allgäuer Festwoche 2025. Auf einige Details legen Besucherinnen und Besucher bei Dirndl und Lederhose wert.
    Fesch geht es zu auf der Allgäuer Festwoche 2025. Auf einige Details legen Besucherinnen und Besucher bei Dirndl und Lederhose wert. Foto: Julia Geppert

    Das Dirndl festgezurrt? Die Schleife gebunden? Den Schmuck angelegt? Viele Besucherinnen und Besucher putzen sich im traditionellen Allgäuer Gewand für die Festtage auf der Allgäuer Festwoche heraus. Bei manch einem Outfit darf kein Detail fehlen, bei anderen kommt es auf den Tragekomfort an. Wir haben uns auf dem Gelände in der Kemptener Innenstadt umgehört: Von Jung bis Alt – worauf kommt es bei dem perfekten Trachten-Outfit an?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden