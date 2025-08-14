Sie gestalten die Zukunft des Allgäus (mit)

Junge Menschen, die das Allgäu (mit)gestalten: Sie standen am Donnerstag auf der Bühne der Allgäuer Festwoche im Mittelpunkt. Ob mit einer besonderen Initiative, im Ehrenamt, als Gründerin oder als Jungunternehmer: Sie alle setzen sich für ein spezielles Thema ein. Was das ist und was sie dazu motiviert - darüber sprachen sie mit Nachwuchs-Journalistinnen und -Journalisten der Allgäuer Zeitung, die das Bühnenprogramm gestaltet haben.

Über 100.000 Menschen sind in den Gruppen aktiv, die Pamela Bartczak gegründet hat

Das ist Pamela Bartzcak, Bergsportinfluencerin: „Ich bin ein richtiges Ruhrpottkind und hatte nie Berührungspunkte mit den Bergen“, sagt Pamela Bartzcak auf der Festwochen-Bühne im Stadtpark. 2021 zog sie schließlich ins Allgäu: „Das Ruhrgebiet finde ich sehr grau und trist. Hier ist aber so viel Natur.“ Die Allgäuer haben ihr den Start hier leicht gemacht, sagt sie: „Alle sind super freundlich und offen und haben mich sehr herzlich aufgenommen.“ Ihre Erfahrungen und Eindrücke teilt Pamela Bartczak in Sozialen Netzwerken.

Sie bringt andere Menschen zusammen: Damit sich auch andere Menschen im Allgäu zum Sportmachen verabreden können, vernetzt Bartzcak Interessierte über den Messengerdienst WhatsApp. Über 100.000 Menschen sind mittlerweile in den Gruppen und tauschen sich über Wandern, Rennradfahren sowie Skifahren aus und treffen sich für gemeinsame Touren. Bartczak hat selbst viele Freundinnen und Freunde über diesen „Social Sports Club“ kennengelernt: „Es geht da gar nicht um mich. Ich möchte meine Reichweite nutzen, um andere Menschen zu vernetzen.“

Volontärinnen und Volontäre der Allgäuer Zeitung sprechen mit ihren Gästen über die Zukunft der Region. Foto: Johannes Füssel

Das ist Michel Konder, Gründer von Autarkize: „Wir verwandeln Biomasse in Pflanzenkohle“, sagt Konder. Sein erstes Start-up „Kohlekumpels“, mit dem gleichen Geschäftskonzept, scheiterte zunächst. Doch für sein zweites Unternehmen Autarkize mit Sitz in Marktoberdorf interessieren sich mittlerweile Kunden aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus Chile.

Sein Tipp für Gründer: Mit Autarkize kauft Konder Biomasse an und verbrennt sie unter Ausschluss von Sauerstoff. Dadurch entsteht Pflanzenkohle, die CO 2 bindet und damit langfristig aus der Atmosphäre zieht. „Das ist eine super Möglichkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun“, sagt Konder. Sein Tipp für andere Gründer? „Am Anfang ist man total verliebt in seine Idee. Aber nur, wenn man sie immer wieder hinterfragt, wird das Produkt besser.“

Julia Geppert (links) und Laura Wiedemann (rechts) sprachen mit Pamela Bartczak über ihr Ankommen im Allgäu. Foto: Johannes Füssel

Das ist Girls Goal, eine Initiative für angepasste Fußballtore: Girls Goal ist eine Initiative aus Oy-Mittelberg, die sich für angepasste Tore in der Damen-Fußballjugend einsetzt. Auf der Stadtparkbühne berichtet die 12-jährige Torhüterin Hannah Leitl davon, wie sie sich erst an die größeren Fußballtore gewöhnen musste, nachdem sie von der D- in die C-Jugend aufgestiegen war. Damit haben viele junge Fußballerinnen Probleme, sagt Wolfgang Keller, Gründer von Girls Goal.

Faire Bedingungen für Fußballerinnen: Durch ein Fußballtor, das 20 Zentimeter niedriger und 60 Zentimeter schmaler ist als herkömmliche Tore, können junge Torhüterinnen mehr Tore verhindern. Damit erhöhen sich für sie die Chancen auf eine Profikarriere, weil sie unter faireren Bedingungen spielen. Das Tor, das Keller gebaut hat, ist aktuell noch in der Testphase. Keller hofft, dass künftig die gesamte weibliche B-Jugend in Bayern auf ein angepasstes Tor spielen kann.

Anna-Laura Faißt: „Viele Ärzte nehmen die Krankheit noch immer nicht ernst“

Das ist Anna-Laura Faißt, an ME/CFS erkrankt: Anna-Laura Faißt hat eine Pflegeausbildung während der Corona-Pandemie absolviert. Nach einer Grippe kam sie nicht mehr auf die Beine, konnte wegen der Pandemie aber nicht zum Arzt gehen. Dann bekam sie die Diagnose ME/CFS – eine neurologische Multisystem-Erkrankung. „Wenn ich vielen äußeren Reizen ausgesetzt bin, rutsche ich danach in einen Crash“, erklärt Faißt. Dann ist sie völlig erschöpft und sie kann ihre Wohnung oder ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Andere Betroffene sind bettlägerig oder werden zum Pflegefall.

Anderen Betroffenen Mut machen: In den Sozialen Medien klärt Faißt über die Krankheit auf: „Zum Beispiel darüber, wie ich diagnostiziert wurde, weil viele Ärzte nehmen die Krankheit noch immer nicht ernst.“ Zwar gebe es keine Heilung, aber sie habe gelernt mit der Krankheit umzugehen, indem sie ihre Ernährung umgestellt hat und regelmäßige Pausen einplant. Sie möchte anderen Betroffenen Mut machen und auf die Krankheit aufmerksam machen.

Das ist René Huonker, ein begeisterter Läufer: René Huonker, marathonbegeisterter Sportler, freut es, dass es viele Vorbilder und Vorreiter in der Szene gibt, die „einem für den Anfang Wissen vermitteln“. Er selbst sei unbedarft an den Start gegangen. Sein Vater hatte ihn damals für den Silvesterlauf in Kempten motiviert. Ab da ging seine Karriere los. Pro Jahr nimmt er an zehn bis 15 Läufen teil. Huonkers Geheimnis: Konsequent sein, aber sich nicht dabei verbeißen.

Jung und Alt für Sport begeistern: Je früher man mit dem Sport anfängt, desto leichter sei es, sagt Huonker. „Wichtig ist aber vor allem bei Kindern, Selbstvertrauen aufzubauen.“ Vorteile von Sport, sowohl physisch als auch psychisch, seien hinlänglich bekannt. Für Huonker ist das Allgäu perfekt für Sport – und das zu jeder Jahreszeit. „Vom Skifahren bis zum Laufen ist alles dabei.“ Eltern rät er, ihre Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren zu lassen. „Kinder merken, welcher Sport ihnen gefällt.“ Wer hingegen wieder mit Sport anfängt, soll „langsam anfangen“, betont Huonker. Ziel beim Sport sei, dass die Gesellschaft als Gemeinschaft zusammenwächst.

Als Ex-„Bachelor“ bundesweit bekannt: Dennis Gries hat das Familienunternehmen übernommen

Dennis Gries, bundesweit als Ex-„Bachelor“ bekannt: Seine Familie betreibt in Kempten das Fitnessstudio Injoy, das Dennis Gries mittlerweile leitet. Darüber hinaus ist er durch das TV-Dating-Format „Bachelor“ bundesweit bekannt geworden.

So gelingt die Übergabe im Familienunternehmen: Ein gesünderer Lebensstil, dafür stehe seine Familie seit über 40 Jahren. „Mein Vater hat das Unternehmen gegründet“, sagt Denis Gries. Für eine erfolgreiche Übergabe an die nächste Generation hat er den Tipp: „Gegenseitig Freiräume schaffen, damit man sich ausprobieren kann.“ Was man aber als Nachfolgerin oder Nachfolger nicht machen sollte: auf den Lorbeeren der Älteren ausruhen.

Nina Höfle, Glückselig-Studio: Die 30-Jährige ist gelernte Modeschneiderin mit Meisterbrief. Ursprünglich aus Stuttgart kommend, führt sie seit ein paar Jahren das „Glückselig“-Studio. Dort fertig sie individuelle Dirndl an. Schneidern ist ihre Leidenschaft - mit neun Jahren fertigte sie ihre erste eigene Hose.

Mut für den Schritt in die Selbstständigkeit: Höfle hat sich den Schritt gut überlegt, sagte sie. Wär der Schritt in die Selbstständigkeit fehlgeschlagen, hätte sie zwar Schulden gehabt. „Aber bewerben kann ich mich ja immer noch“, sagte sie. Sie sieht es als richtig an, mit einer guten Idee die eigene Zukunft mitzugestalten.