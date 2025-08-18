Frau dringt nachts ins Festwochen-Gelände ein und attackiert Polizistin

Eine 36-jährige Frau hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugt Zutritt auf das Gelände der Allgäuer Festwoche verschafft. Wie die Polizei mitteilt, betrat sie gegen 3.30 Uhr das abgesperrte Festwochengelände in der Kemptener Innenstadt.
Der Sicherheitsdienst bemerkte die Frau und forderte sie auf, das Gelände der Allgäuer Festwoche wieder zu verlassen. Weil sich die 36-Jährige weigerte, rief der Sicherheitsdienst die Polizei zur Unterstützung hinzu.
Frau betritt nachts Festwochengelände und beleidigt Polizisten
Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten verließ die 36-jährige Frau das Festwochen-Gelände wieder. Von außerhalb des Festwochenareals begann sie anschließend, die Polizisten zu beleidigen.
Laut Polizeibericht leistete sie zudem Widerstand, als die Beamten ihre Personalien feststellen wollten. Sie „sperrte sich allen polizeilichen Maßnahmen gegenüber“ und „blieb weiterhin unkooperativ“, heißt es in der Pressemitteilung.
Allgäuer Festwoche: Frau wehrt sich gegen Polizei – eine Beamtin leicht verletzt
Dabei verletzte die nächtliche Festwochenbesucherin eine Polizistin leicht. Die 36-Jährige muss sich nach Polizeiangaben nun nicht nur wegen Hausfriedensbruch, sondern auch aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kempten
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
