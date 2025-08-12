In diesem Jahr war der Bierpreis auf der Allgäuer Festwoche so hoch wie nie

Es ist wieder so weit! Kempten steht eine ganze Woche traditionelles Volksfest bevor: die Allgäuer Festwoche 2025. Für viele Besucher gehört zu einem gelungenen Tag auf der Allgäuer Festwoche neben einem Gang über das Messegelände und einem Stopp bei der Open-Air-Bühne im Stadtpark auch ein Besuch des Festzelts dazu.

Hier genehmigt sich der gemeine Festwochen-Besucher - um die zünftige Brotzeit oder das Hendl runter zu spülen - selbstverständlich auch eine Maß Bier. Doch was kostet der Gerstensaft 2025 überhaupt? Und in welchem Jahr war der Bierpreis auf der Allgäuer Festwoche am höchsten?

Das kostet die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche 2025

Während eine Maß Bier auf dem Oktoberfest im Jahre 2025 mittlerweile zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro kostet, kommt man auf der Festwoche noch recht gut weg. Die Maß Bier kostet auf der Allgäuer Festwoche 2025 im Bierzelt auf dem Königsplatz 11,50 Euro. Im Allgäuer Brauhaus im Linggpark kostet die Maß Bier 11,90 Euro. In der „Bauer Stube“ im Stadtpark kostet die Maß Bier 11,60 Euro.

In diesem Jahr war das Bier auf der Allgäuer Festwoche am teuersten

Im Jahr 2025 war der Preis für die Maß Bier somit am höchsten. Doch 2025 steht nicht alleine da. Denn das Jahr 2025 teilt sich den ersten Platz beim höchsten Bierpreis auf der Allgäuer Festwoche mit dem Jahr 2024.

Der Grund: Im Festzelt der Wirtsfamilie Römersperger-Richter wurden die Bierpreise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. 2024 kostete die Maß Bier ebenfalls 11,50 Euro.

So teuer war die Maß Bier in den Jahren zuvor

In den Jahren zuvor war der Preis für den Liter Gerstensaft jeweils niedriger. Hier ein Rückblick über die Bierpreise auf der Allgäuer Festwoche in Kempten in den vergangenen Jahren:

2023: Im Jahr 2023 kostete die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche 11,10 Euro.

2022: Im Jahr 2022 kostete die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche 10,80 Euro. Eine deutliche Preissteigerung um 13,7 Prozent im Vergleich zur letzten Festwoche davor.

2019: Die fand nämlich im Jahr 2019 statt, da 2020 und 2021 wegen Corona ausfielen. 2019 kostete die Maß Bier noch 9,50 Euro.

2018: Im Jahr 2018 kostete die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche 8,90 Euro.

2017: Im Jahr 2017 gab es die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche ebenfalls für 8,90 Euro.

2016: Im Jahr 2016 kostete die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche noch 8,30 Euro.

2015: Im Jahr 2015 bekam man die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche auch für 8,30 Euro.

2014: Im Jahr 2014 gab es die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche noch für 7,90 Euro.

2013: Im Jahr 2013 kostete die Maß Bier auf der Allgäuer Festwoche 7,60 Euro.

2012: Genau wie im Jahr 2012. Damals gab es die Maß Bier ebenfalls noch für 7,60 Euro.

Der wohl niedrigste Bierpreis auf der Allgäuer Festwoche jemals

Doch all diese Preise verblasen, schaut man sich den Bierpreis der allerersten Festwoche jemals an. Als die Allgäuer Festwoche 1949 zum ersten Mal in Kempten stattfand – zunächst war noch von „Kemptener Kunst und Können“ die Rede – belief sich der Preis für die Maß Bier auf unglaubliche 1,50 D-Mark. Na dann, Prost!

Das ist die Allgäuer Festwoche in Kempten

Die Allgäuer Festwoche 2025 findet dieses Jahr vom 9. bis 17. August in Kempten statt. Sie zählt zu den zehn größten Verbrauchermessen in Deutschland. Sie ist gleichzeitig eines der größten Sommerfeste in der Region. Auf dem Gelände gibt es Bierzelte, Getränkestände und Foodtrucks.

Nach Angaben der Stadt Kempten strömen jedes Jahr rund 200.000 Besucherinnen und Besucher auf die Allgäuer Festwoche. Wenn die Ausstellungshallen geschlossen sind, wird abends in den Zelten noch bis Mitternacht gefeiert.