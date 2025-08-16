Aggressiv und beleidigend: Polizei nimmt pöbelnde Festwochen-Besucher in Gewahrsam

Auf und nach der Allgäuer Festwoche in Kempten hatte es die Polizei am Freitag mit zwei stark betrunkenen, pöbelnden Besuchern zu tun. Nach Angaben der Beamten leisteten die Männer Widerstand gegen die Polizisten und beleidigten diese so heftig, dass sie in Gewahrsam genommen wurden.

Zuerst drängte sich ein 44-Jährige einem Bekannten auf, der laut Polizei offensichtlich kein Interesse an dem Gespräch hatte. Den ausgesprochenen polizeilichen Platzverweis ignorierte der alkoholisierte Mann, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Aggressiver Festwochen-Besucher verletzt Polizisten leicht

Die Beamten fesselten den Besucher schließlich am Boden, da er sich nach eigenen Angaben aggressiv verhielt. Der Mann leistete erheblichen Widerstand, wodurch sich ein Polizeibeamter Schürfwunden am Knie zuzog.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Festwochen-Besuch: Mann beleidigt Polizeibeamte

Einem anderen Festwochen-Besucher begegneten die Beamten gegen 1.30 Uhr vor einer Diskothek in Kempten. Der 25-Jährige war nach seinem Besuch auf dem Gelände stark alkoholisiert und wurde wegen seines aggressiven Verhaltens des Hauses verwiesen.

Anschließend zeigte er sich verbal ausfällig gegenüber unbeteiligten Passanten, weshalb ihm ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen wurde. Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens wurde der 25-Jährige gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Das ist die Allgäuer Festwoche in Kempten

Die Allgäuer Festwoche in Kempten ist die größte Wirtschaftsmesse in der Region. In unserem Live-Blog halten wir Sie den ganzen Tag und Abend über auf dem Laufenden.

Darüber hinaus ist die Festwoche auch eines der größten Heimatfeste im Allgäu. Etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr In früheren Jahren wurden Rekordzahlen von über 180.000 Gästen erzielt.

Rund 250 Firmen präsentieren in diesem Jahr ihre Produkte und Dienstleistungen in den vielen Zelten auf dem großen Messegelände im Kemptener Stadtpark, auf dem Königsplatz, der Zumsteinwiese und den im Westen gelegenen Schulhöfen.

Während tagsüber vor allem die Messe im Vordergrund steht, verwandelt sich das Gelände im Stadtpark und auf dem Königsplatz gegen Abend in eine Party-Zone. In den Festzelten wird gefeiert und getanzt, im Freien tummeln sich tausende, meist in Tracht gekleidete Besucherinnen und Besucher vor der Bühne oder an den zahlreichen Essens- und Getränkeständen.

Icon Galerie 54 Bilder Das letzte Wochenende der Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten ist angebrochen. Am Feiertag feierten die Besucherinnen und Besucher in den Bierzelten und draußen.