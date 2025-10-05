Icon Menü
Alternativer Markt lockt wieder Menschen nach Altusried

Alternativer Markt lockt wieder Menschen nach Altusried

2024 war der Alternative Markt Altusried ausgefallen, heuer fand er trotz anhaltender Bauarbeiten im Ortskern wieder statt.
Von Bastian Hörmann
    Kulinarische Spezialitäten sind stets beliebte Produkte auf dem Alternativen Markt Altusried.
    Kulinarische Spezialitäten sind stets beliebte Produkte auf dem Alternativen Markt Altusried. Foto: Martina Diemand

    Über 150 Stände rund um den Ortskern haben am Freitag und Sonntag wieder zahlreiche Menschen zum Alternativen Markt Altusried gelockt. Sie ließen sich auch am Sonntag nicht von schlechtem Wetter abhalten und bummelten zwischen Ständen mit regionalen, ökologischen und alternativen Produkten.

    Im Vorjahr war der beliebte Markt wie berichtet ausgefallen: Aufgrund der Bauarbeiten in der Ortsmitte konnte der Markt damals nicht am gewohnten Ort stattfinden.

    Farbenfroh ging es an so manchen Textilständen des Alternativen Markts Altusried zu.
    Farbenfroh ging es an so manchen Textilständen des Alternativen Markts Altusried zu. Foto: Martina Diemand

    Nun halten die Bauarbeiten zwar noch immer an – der Markt war allerdings wieder möglich.

    Schmuck in vielen Varianten gibt es auf dem Alternativen Markt Altusried.
    Schmuck in vielen Varianten gibt es auf dem Alternativen Markt Altusried. Foto: Martina Diemand
