Alternativer Markt lockt wieder Menschen nach Altusried

Über 150 Stände rund um den Ortskern haben am Freitag und Sonntag wieder zahlreiche Menschen zum Alternativen Markt Altusried gelockt. Sie ließen sich auch am Sonntag nicht von schlechtem Wetter abhalten und bummelten zwischen Ständen mit regionalen, ökologischen und alternativen Produkten.
Im Vorjahr war der beliebte Markt wie berichtet ausgefallen: Aufgrund der Bauarbeiten in der Ortsmitte konnte der Markt damals nicht am gewohnten Ort stattfinden.
Nun halten die Bauarbeiten zwar noch immer an – der Markt war allerdings wieder möglich.
