Ausbildung unabhängig von Geschlechterklischees: Ezra Rösch wird Forist in Kempten

Arbeitswelt

„Das Geschlecht hat nichts mit der Berufswahl zu tun“: Der erste Floristik-Azubi seit fünf Jahren in Kempten

Abseits von Klischees entdeckt Ezra Rösch seine Begeisterung für Blumen und kreatives Arbeiten. Das Geschlecht dürfe bei der Berufswahl keine Rolle spielen, sagt der 18-Jährige.
Von Laura Wiedemann
    Alles über den Umgang mit Schnittblumen lernt Azubi Ezra Rösch an der Berufsschule III in Kempten.
    Alles über den Umgang mit Schnittblumen lernt Azubi Ezra Rösch an der Berufsschule III in Kempten. Foto: Martina Diemand

    Ezra Rösch ist ein besonderer Lehrling für die Berufsschule III in Kempten. Denn der 18-Jährige ist der erste Mann seit fünf Jahren, der nun eine Ausbildung zum Floristen begonnen hat. Er liebe die filigrane Arbeit. „Ich wollte schon immer etwas Kreatives machen“, sagt der Pfrontener. Zu dem Handwerk rund um die Schnittblumen kam er über ein Praktikum. Dass mit ihm ausschließlich Frauen im Klassenzimmer sitzen, spiele keine Rolle. „Das Geschlecht hat nichts mit der Berufswahl zu tun“, sagt Rösch, „und ich werde deswegen auch nicht anders behandelt“.

