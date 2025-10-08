Arbeitswelt „Das Geschlecht hat nichts mit der Berufswahl zu tun“: Der erste Floristik-Azubi seit fünf Jahren in Kempten

Abseits von Klischees entdeckt Ezra Rösch seine Begeisterung für Blumen und kreatives Arbeiten. Das Geschlecht dürfe bei der Berufswahl keine Rolle spielen, sagt der 18-Jährige.