„Das Geschlecht hat nichts mit der Berufswahl zu tun“: Der erste Floristik-Azubi seit fünf Jahren in Kempten

Ezra Rösch ist ein besonderer Lehrling für die Berufsschule III in Kempten. Denn der 18-Jährige ist der erste Mann seit fünf Jahren, der nun eine Ausbildung zum Floristen begonnen hat. Er liebe die filigrane Arbeit. „Ich wollte schon immer etwas Kreatives machen“, sagt der Pfrontener. Zu dem Handwerk rund um die Schnittblumen kam er über ein Praktikum. Dass mit ihm ausschließlich Frauen im Klassenzimmer sitzen, spiele keine Rolle. „Das Geschlecht hat nichts mit der Berufswahl zu tun“, sagt Rösch, „und ich werde deswegen auch nicht anders behandelt“.
Arbeitswelt
