Auto erfasst E-Scooter in Kempten: Kind unter Fahrzeug eingeklemmt

Im Kemptener Stadtteil St. Mang sind am Donnerstag zwei Kinder bei einem Unfall verletzt worden. Die beiden waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von einem Auto erfasst.
Unfall an Tiefgaragenausfahrt
