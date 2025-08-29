Icon Menü
Auto erfasst E-Scooter in Kempten: Kind unter Fahrzeug eingeklemmt

Unfall an Tiefgaragenausfahrt

In Kempten sind zwei Kinder auf einem E-Scooter von einem Auto erfasst worden. Eines von ihnen wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
    In Kempten sind am Donnerstag zwei Kinder verletzt worden. Die beiden waren auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von einer Autofahrerin erfasst.
    In Kempten sind am Donnerstag zwei Kinder verletzt worden. Die beiden waren auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von einer Autofahrerin erfasst. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Im Kemptener Stadtteil St. Mang sind am Donnerstag zwei Kinder bei einem Unfall verletzt worden. Die beiden waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von einem Auto erfasst.

